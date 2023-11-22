Дети и внуки королевы Камиллы впервые проведут Рождество с королевской семьей

Дети и внуки супруги короля Чарльза – королевы Камиллы – впервые были приглашены на празднование Рождества в поместье Сандрингем, в Норфолке.

Это впервые 48-летний Том Паркер-Боулз и его младшая сестра 45-летняя Лора Лопес, дети королевы от ее первого мужа Эндрю Паркер-Боулза, были приглашены провести Рождество в Сандрингеме.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

По словам редактора ITV Royal Криса Шипа, список гостей в этом году был радикально изменен впервые после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году, чтобы учесть сторону семьи королевы Камиллы, сообщает Daily Mail. У королевы двое детей и пятеро внуков – двое детей у Тома (дочь Лола и сын Фредди) и трое у Лоры (дочь Элиза и близнецы Гас и Луи). Считается, что королева Камилла поддерживает близкие отношения со своими внуками.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Все трое внуков Камиллы были пажами почета на коронации короля в мае 2023 года.

К королю и королеве также присоединятся принц и принцесса Уэльские с детьми и другие старшие члены королевской семьи. А вот принц Гарри и его жена Меган, скорее всего, приглашение не получат. Они планируют провести Рождество в Калифорнии. В прошлом году Сассекских приглашал король Чарльз III, но они отвергли его приглашение.

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