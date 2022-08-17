Дети Кейт и Уильяма идут в новую школу: во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи

Детей герцога и герцогини Кембриджских в новом учебном году ждет много перемен. Семья переезжает из Лондона в Виндзор. Там же трое детей королевской четы пойдут в школу.

Мы уже рассказывали, что Кейт и Уильям планируют отказаться от помощи круглосуточной няни, вместо этого няня будет приходить на работу утром и уходить вечером, а жить неподалеку.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж с родителями / Фото: Associated Press

Также принцы Джордж и Луи и их сестра принцесса Шарлотта будут учиться в одной школе, но в разных классах.

Это будет школа Ламбрук в Беркшире. В этом году стоимость обучения в школе повысилась и для троих детей Кембриджских будет составлять 71 344 фунта стерлингов в год (чуть больше 86 тысяч долларов).

Принцесса Шарлотта и принц Джордж в предыдущей школе Thomas's Battersea / Фото: Associated Press

Обучение принца Джорджа будет стоить 27 996 фунтов стерлингов в год (33 793 тысяч долларов), принцессы Шарлотты - 25 792 фунтов стерлингов (31133 тысяч долларов) и принца Луи - 17 556 фунтов стерлингов (21 191 тысяч долларов).

Принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Школа включает в себя множество развлекательных мероприятий для своих учеников, в том числе клуб подводного плавания, кулинарный клуб, пчелиную ферму, клуб поло и поле для гольфа с девятью лунками. Однако, как сообщает Express, некоторые родители очень обеспокоены тем, что к школе теперь много внимания со стороны прессы.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, семья Кембриджских переедет в коттедж Adelaide Cottage, который находится рядом с Виндзорским замком, где в настоящее время проживает королева Елизавета II. Это обусловлено тем, что у принца Уильяма станет больше обязанностей так как его бабушка-королева в силу возраста уже не может выполнять работу в полном объеме.

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