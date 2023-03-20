Дети Кейт и Уильяма примут участие в коронации короля Чарльза III в полном составе: появились первые подробности

Появились первые подробности того, какую роль в коронации сыграют дети принца и принцессы Уэльских. Принц Уильям, напомним, первый в линии наследования престола, и однажды ему также предстоит стать королем и пройти через коронацию. Неудивительно, что его детям уделяется много внимания на предстоящей коронации их дедушки - короля Чарльза III - в мае.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Согласно новому отчету, дети Кейт и Уильяма поедут в карете за королем Чарльзом и королевой Камиллой после церемонии обратно в Букингемский дворец. Логично, что все трое также будут присутствовать на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве, сообщает People.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла будут ехать в золотой государственной карете Gold State Coach, поездку в которой в 1953 году покойная королева Елизавета II вспоминала как "ужасную".

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

После шествия члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце, где некоторые из них появятся на знаменитом балконе, чтобы поприветствовать людей. Предполагается, что на балконе мы увидим только старших членов семьи – короля и королеву, принца и принцессу Уэльских с детьми и, возможно, герцога и герцогиню Эдинбургских.

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

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