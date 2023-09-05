Дети Кейт и Уильяма возвращаются в школу: как Уэльские проведут этот день

Принц Уильям и принцесса Кейт не всегда делятся школьными фотографиями своих детей. Но в этом году поклонники королевской четы все же надеются увидеть снимки их троих школьников.

Недавно мы показывали вам несколько архивных фото, как Кейт и Уильям отводят детей в школу. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи возвращаются в школу на следующей неделе, но пока неясно, будет ли этот важный для них день включать в себя публичную фотосессию в этом году.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️ pic.twitter.com/8l63WEjzcw — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Трое детей принца и принцессы Уэльских в прошлые годы снимались для портретных фото в первый школьный день, но, это происходило не каждый год. Все потому, что Кейт и Уильям относятся к школе как к частной зоне, чтобы их дети могли расти в максимально свободной от давления атмосфере. Однако, в прошлом году, учитывая, что дети шли в новую школу впервые, они устроили фотосессию и пригласили фотографа.

В этом году дети пары отправятся снова в школу Ламбрук, недалеко от Аскота. Семья поселилась в коттедже Аделаида в Хоум-парке Виндзора и перевела детей в новую школу в прошлом году. Надеемся, увидеть хотя бы несколько их фотографий.

Кейт и Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

Но, даже если фотографии не будут обнародованы в этом году, вполне вероятно, что принцесса Кейт сама возьмет камеру в руки, чтобы запечатлеть этот момент для семейного альбома.

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