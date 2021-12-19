Дети кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля приняли участие в торжественном мероприятии

Дети шведской наследницы трона – кронпринцессы Виктории – зажгли четвертую свечу Адвента.

Четвертое воскресенье Адвента – последнее воскресенье во время ожидания Рождества Христова. Принцесса Эстель и принц Оскар зажигали свечу в Замковой церкви. Это сделал принц Оскар, когда его сестра произносила праздничную речь.

Видео мероприятия было опубликовано на официальном аккаунте шведской королевской семьи.

Ранее на этой неделе шведские кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль поделились очаровательным снимком своих детей, сделанным на фоне праздничной елки. Пятилетний принц Оскар одет в костюм Санта-Клауса, а его старшая сестра, девятилетняя Эстель, держит корзину традиционных булочек с шафраном.

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