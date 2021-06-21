Дети Меган и Гарри могут не получить титул от Чарльза, когда он станет королем

В последнее время в СМИ все чаще говорят о том, что принц Уэльский Чарльз не собирается давать титул детям принца Гарри после того, как станет королем.

Издание Daily Mail пишет, что как только Чарльз взойдет на престол и станет королем, он собирается изменить юридические документы таким образом, чтобы его внук Арчи (сын Меган Маркл и принца Гарри) никогда не стал принцем. Но к такому решению Чарльз прибегнет не потому, что обижен на своего сына из-за негативных высказываний в свой адрес и критики его, как отца, а с целью придерживаться своего плана по сокращению монархии.

Однако многие сомневаются, что Чарльз пойдет на такой шаг, поскольку в его интересах будет получить народную поддержку для своей супруги герцогини Корнуольской Камиллы, которая станет королевой-консортом.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла / Getty Images

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Инсайдеры из дворца сообщили The Times, что принц Уэльский не в силах помешать Арчи стать принцем. Согласно документу, при нынешней системе Арчи автоматически станет принцем, когда королева умрет и принц Чарльз взойдет на трон. Следовательно, единственный способ предотвратить превращение Арчи в принца - это если королева решит изменить правила. Но, королева и ее советники обсуждали этот вопрос на самом высоком уровне, и очевидно, что будущий королевский статус Арчи и Лилибет (сына и дочери Сассексов) не находится под угрозой при ее жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Ранее уже сообщалось, что Чарльз полон решимости ограничить число ключевых членов королевской семьи, полагая, что общественность не желает платить за постоянно расширяющуюся монархию. Полные детали плана Чарльза по сокращению монархии никогда не разглашались, но предполагалось, что только наследники престола и их ближайшие родственники получат полные титулы, финансовую поддержку из государственного кошелька через Суверенный грант и защиту охраны.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

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Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз во Франции (5 фото)

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