Дети монарха - Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард - провели последнее бдение в честь королевы Елизаветы II (видео)

Король Чарльз и его братья принцы Эндрю и Эдвард и сестра принцесса Анна посетили последнее бдение в честь королевы, прежде чем покойный монарх будет похоронен в понедельник, 19 сентября.

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

Со слезами на глазах четверо детей королевы стояли на страже гроба своей матери около 15 минут в Вестминстер-холле прошлым вечером. Каждый из братьев и сестер охранял сторону гроба, а Чарльз, одетый в форму адмирала ВМФ, стоял во главе.

Все дети королевы были одеты в военную форму, даже принц Эндрю, который ранее в этом году был лишен покровительства вооруженных сил на фоне судебного процесса о сексуальном насилии в Соединенных Штатах. Герцогу Йоркскому разрешили надеть форму на эти 15 минут в память о матери. Для королевской принцессы Анны – это первое бдение в истории, потому что раньше женщины не участвовали в таких церемониях.

Это было их второе и последнее бдение в честь Елизаветы II. Эта королевская традиция, известная, как "Бдение принцев" восходит к временам короля Георга V. Для короля Георга VI, отца Елизаветы II, такую церемонию не проводили, так как наследниц женского пола тогда к традиции не допускали, а единственный внук короля Чарльз тогда был слишком мал (ему было всего 4 года).

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

На балконе Вестминстер-Холла присутствовали в этот день некоторые внуки королевы и другие члены семьи: леди Луиза Виндзор, ее брат Джеймс, графиня Уэссекская, Джек Бруксбэнк, королева-консорт Камилла, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, Зара Тиндалл, Майк Тиндалл, герцог Кентский, Миа и Лена Тиндалл, герцогиня Глостерская, а также граф и графиня Сент-Эндрюс.

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

Сегодня у гроба королевы Елизаветы II предстоит собраться восьми ее внуками – принцам Уильяму и Гарри, сестрам Беатрис и Евгении Йоркским, Заре Тиндалл и Питеру Филиппсу, а также леди Луизе и ее брату Джеймсу. Мероприятие состоится в 19:30 за лондонским временем.

Эдоардо Мапелли-Моцци и сестры Беатрис и Евгения Йоркские / Фото: Associated Press

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