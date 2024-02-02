Дети принцессы Уэльской устроили для нее сюрприз в день выписки мамы из госпиталя

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи с нетерпением ждали возвращения матери домой из лондонской клиники, где Кейт провела две недели после перенесенной операции на брюшной полости.

Королевский инсайдер рассказал, что дети устроили для нее специальную вечеринку в день, когда Кейт вернулась из клиники в их коттедж Аделаида в Виндзоре.

"Они все сделали ей открытки с надписью "Выздоравливай!" и еще приготовили некоторые из ее любимых закусок", - рассказал инсайдер.

Принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Теперь принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут много времени проводить с мамой пока она будет поправляться дома и не будет исполнять свои королевские обязанности, пишет express. Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что к общественной работе Кейт вернется не раньше, чем после Пасхи.

Подробности ее операции на данный момент держатся в секрете, но некоторые источники утверждают, что после восстановления Кэтрин может поделиться некоторыми подробностями, чтобы повысить осведомленность у людей чаще обращаться с плановыми профосмотрами к врачам.

Принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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