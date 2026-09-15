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Дата публикации
Категория
Общество
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Дети Сассекских поменяли школу через два дня после начала учебы

Принц Арчи и принцесса Лилибет перешли в другую школу всего через два дня после начала нового учебного года в Великобритании.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган, Гарри и их дочь Лили

Меган, Гарри и их дочь Лили / © Instagram Меган Маркл

Сообщается, что 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет начали обучение в новой школе в Великобритании на прошлой неделе вскоре после возвращения их семьи на родину принца Гарри. Однако герцог и герцогиня Сассекские перевели своих детей в другую школу из-за опасений по поводу безопасности.

Представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил изданию People: «Решение о переводе детей в другую школу было принято после обсуждения с командой безопасности семьи практических аспектов их нынешнего расписания. Родители по-прежнему чрезвычайно благодарны всем учителям и сотрудникам за любовь, заботу и усилия, которые они проявили к их семье», — добавляет представитель. «Это решение ни в коем случае не следует интерпретировать как отражение недостатков школы или исключительной заботы, которую дети там получали», — говорится в заявлении.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Опасения по поводу безопасности вызваны интенсивным движением в этом районе и расстоянием между школой и их домом, а не самой школой. Издание заявило, что опасения усилились после инцидента, «затруднившего движение их автомобилей в колонне».

Хотя телохранители герцога и герцогини Сассекских проверяли школу летом, оценить ситуацию с доставкой детей в школу удалось только после возобновления занятий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дети Уэльских — принцесса Шарлотта и принц Луи уже также вернулись за школьные парты.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

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