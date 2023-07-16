Дети Уэльских – Шарлотта и Луи – носят обувь, как у их брата принца Джорджа

В пятницу принц и принцесса Уэльские вместе с тремя детьми совершили неожиданный визит в салон Air Tattoo в RAF Fairford в Фэрфорд. Мы обратили внимание на то, как были одеты отпрыски королевской пары.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта и ее пятилетний брат принц Луи присоединились к своему старшему брату девятилетнему принцу Джорджу и их родителям, принцессе Кейт и принцу Уильяму на публичном мероприятии.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Двое младших детей Кейт и Уильяма удивительно сочетались по стилю, что привело в восторг королевских поклонников.

Принцесса Шарлотта была в темно-синии полосатом платье от Rachel Riley, стоимостью 39 фунтов стерлингов (51 доллар) и обута в темно-синие кеды от Trotters Children's Wear Hampton за 39 долларов. Забавно, что ее младший брат Луи также был обут в такие же кеды во время семейного выхода в Глостершире.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

У этой обуви есть предыстория, ведь точно такие же носил старший сын Уэльских – принц Джордж в 2018 и 2019 годах, когда ему было примерно столько же, сколько сейчас его брату Луи.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Не известно, Уэльские просто купили такие же кеды младшему сыну или же Луи донашивает обувь за старшим, что может быть вполне логичным, зная заботу королевской семьи об экологии и окружающей среде. В любом случае выглядит это очень мило.

Кеды, как у принца Джорджа / Фото: johnlewis.com

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