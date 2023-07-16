Дети Уэльских – Шарлотта и Луи – носят обувь, как у их брата принца Джорджа

В пятницу принц и принцесса Уэльские вместе с тремя детьми совершили неожиданный визит в салон Air Tattoo в RAF Fairford в Фэрфорд. Мы обратили внимание на то, как были одеты отпрыски королевской пары.
Восьмилетняя принцесса Шарлотта и ее пятилетний брат принц Луи присоединились к своему старшему брату девятилетнему принцу Джорджу и их родителям, принцессе Кейт и принцу Уильяму на публичном мероприятии.
Двое младших детей Кейт и Уильяма удивительно сочетались по стилю, что привело в восторг королевских поклонников.
Принцесса Шарлотта была в темно-синии полосатом платье от Rachel Riley, стоимостью 39 фунтов стерлингов (51 доллар) и обута в темно-синие кеды от Trotters Children's Wear Hampton за 39 долларов. Забавно, что ее младший брат Луи также был обут в такие же кеды во время семейного выхода в Глостершире.
У этой обуви есть предыстория, ведь точно такие же носил старший сын Уэльских – принц Джордж в 2018 и 2019 годах, когда ему было примерно столько же, сколько сейчас его брату Луи.
Не известно, Уэльские просто купили такие же кеды младшему сыну или же Луи донашивает обувь за старшим, что может быть вполне логичным, зная заботу королевской семьи об экологии и окружающей среде. В любом случае выглядит это очень мило.
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