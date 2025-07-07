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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Дети Уэльских ушли на летние каникулы: куда Кейт и Уильям отправятся в отпуск

Дети принца и принцессы Уэльских отправились на летние каникулы. Где же проведут это время принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям с детьми

Кейт и Уильям с детьми / © Associated Press

Летние каникулы в школе Ламбрук, где учатся дети четы Уэльских, начались 5 июля. Их, скорее всего, дети проведут вместе со своими родителями, принцем Уильямом и принцессой Кейт в их загородном поместье Анмер-холле, в Норфолке.

Анмер-холл уже давно является любимым местом отдыха для семьи, ведь там дети могут быть весь день на природе.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Кейт / © Associated Press

Также вероятно, что Уильям и Кейт отправятся в замок Балморал в Шотландии в конце лета.

Королевское поместье было традиционным местом сбора семьи на протяжении десятилетий, и ожидается, что король Чарльз и королева Камилла будут принимать там родственников, как обычно в августе.

Анмер-Холл в Норфолке / © Getty Images

Анмер-Холл в Норфолке / © Getty Images

Напомним, ранее мы детально рассказывали, где предпочитают отдыхать члены британской королевской семьи летом.

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