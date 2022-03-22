Дети в Британии развернули флаг Украины в старинном соборе

На мероприятии был организован сбор средств для помощи украинцам.

Детский хор собора Труро, что в Великобритании, выступили вчера, 21 марта, на благотворительном концерте, чтобы собрать средства на помощь пострадавшим от войны в Украине. Перед началом мероприятия дети развернули два больших отрезка ткани желтого и синего цвета, которые символизировали флаг Украины.

Getty Images

Getty Images

Напомним, что из-за полномасштабной войны, которую Россия развернула на территории Украины, из страны вынуждены были уехать более 3 миллионов человек, а вот внутренними переселенцами стало около 11-12 миллионов человек. Также с 24 февраля из-за военных преступлений России в Украине умерло 108 детей, более 120 ранены.

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