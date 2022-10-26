Дети встречали ее в вышиванках: королева Матильда посетила украинский центр в Вильнюсе

Бельгийская королева Матильда с мужем - королем Филиппом - сейчас находится с визитом в Литве.

Сегодня Ее Величество посетила украинский центр в Вильнюсе. 49-летняя королева-консорт прибыла на встречу в сером платье с цветочным принтом, а в тон этим цветам на наряде подобрала головной убор и золотые серьги в виде кленового листа. Волосы королевы были собраны в прическу, на лице был легкий макияж, а в руках она держала клатч и кожаные перчатки. А на запястье у нее был золотой браслет и часы.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

В центре королевскую особу встречали взрослые и дети в вышиванках.

Визит бельгийской королевской четы в страну посвящен 100-летию установления дипломатических отношений между Бельгией и Литвой.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, вчера королева Матильда и король Филипп посетили Музей наследия церкви Святого Михаила в присутствии Его Превосходительства Гитанаса Науседы, президента Литовской Республики и первой леди госпожи Дианы Науседене. На этой встрече королева появилась в красном луке.

Королева Матильда и король Филипп и президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз III встретился с маленькими украинцами в вышиванках в Абердине.

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