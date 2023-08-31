Детки подросли: вспоминаем, как выглядели в раннем детстве европейские принцы и принцессы

Недавно мы показывали вам свежие фото испанских принцесс – Леонор и Софии, которые уехали из родительского дома на учебу. Девушки стали совсем взрослыми, а у короля Филиппа VI и королевы Летиции появилось еще больше свободного времени.

По этому поводу мы решили вспомнить, как выглядели испанские сестры-принцессы в детстве, а также собрали для вас подборку некоторых других фотографий детей из разных монарших семей.

На этом фото запечатлена малышка Леонор. Она будущая королева Испании и старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI, которой однажды предстоит взойти на престол.

Принцесса Леонор испанская / Фото: Getty Images

А на этом фото уже немного подросшая Леонор запечатлена со своей сестрой инфантой Софией. Софи сейчас 16 лет, на днях она уехала учиться в колледж в Уэльсе.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

На этом фото принцесса Шарлотта Уэльская – единственная дочь из троих детей Кейт и Уильяма Уэльских. Сейчас Шарлотте 8 лет, она уже учиться в школе и готовится вскоре вернуться к учебе вместе со старшими братьями принцами Джорджем и Луи.

Принцесса Шарлотта Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта Уэльская / Фото: Getty Images

Она часто появляется со своими родителями на разных публичных мероприятиях и отлично справляеться со своей ролью.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принцесса Шарлотта и король Испании Филипп VI на Уимблдоне / Фото: Getty Images

У Шарлотты также есть двое братьев - старший принц Джордж и младший принц Луи. Обоих мы часто видим на публике, особенно старшего, ведь ему также однажды предстоит взойти на престол.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская и принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Джордж и его сестра Шарлотта / Фото: Associated Press

Принц Луи на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Это кронпринцесса Виктория, будущая королева Швеции и двое ее детей - принцесса Эстель и принц Оскар.Недавно дети принцессы вернулись за школьные парты и она показывала свежие фото, где видно, как они подросли.

Кронпринцесса Виктория с детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром / Фото: Getty Images

Принцесса Эстель и принц Оскар / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно мы вспоминали детские фото принца Гарри и то, каким шалуном он был.

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