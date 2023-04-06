Детские снимки королевы Елизаветы II, которые не оставят вас равнодушными

21 апреля 2023 года королева Елизавета II могла бы отпраздновать 97-й день рождения. Но в сентябре 2022 года Ее Величество скончалась.

Нам попалось несколько милых архивных фотографий, на которых совсем малышка принцесса Елизавета запечатлена со своей матерью Елизаветой Боуз-Лайон, которая на тот момент была герцогиней Йоркской.

На первом снимке Елизавета держит на руках новорожденную дочь, фото было сделано в мае 1926 году.

Принцесса Елизавета II с мамой Елизаветой Боуз Лайон, 1926 год / Фото: Getty Images

А этот кадр был сделан в июне 1927 года, спустя год и два месяца после рождения принцессы. Автором снимков является Боб Томас. Маленькая Елизавета одета в милое белое платье, а на шее у нее жемчужное ожерелье. Уже тогда в совсем юном возрасте маленькая принцесса носила жемчуга. Елизавета Боуз-Лайон также в нескольких жемчужных украшениях на шее, у нее лаконичная прическа и легкий макияж на лице.

Принцесса Елизавета II с мамой Елизаветой Боуз Лайон, 1927 год / Фото: Getty Images

На тот момент принцесса Елизавета была еще единственным ребенком принца Альберта, герцога Йоркского, и герцогини Йоркской. Ее младшая сестра - принцесса Маргарет - появилась на свет в августе 1930 года.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II во взрослом возрасте / Фото: Associated Press

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