Девичник принцессы Иман: рассматриваем образ невесты в деталях

Королева Рания устроила для своей старшей дочери принцессы Иман, которая в воскресенье, 12 марта, выходит замуж, девичник. В Иордании он называется "Ночь хны".

Традиция предсвадебной вечеринки с хной получила развитие в Иордании в последние годы, пишет The Arab Weekly. То, что раньше было "грустным событием, когда невеста собиралась покинуть свой семейный дом", было переосмыслено как праздник, рассказала изданию иорданская художница по хне Нака Гарайбех.

Ее Королевское Высочество принцесса Мона, мать короля Иордании Абдаллы (2-я справа), принцесса Аиша (cлева) и принцесса Зейн Бинт Аль Хусейн (справа) / Фото: Getty Images

Невеста принцесса Иман появилась на празднике в белом платье с длинными рукавами от иорданского дизайнера Римы Дабур. Наряд был украшен поясом из бисера, который королева Рания носила в день своей свадьбы 10 июня 1993 года. К слову, в этом году Рания и король Абдалла II отпразднуют 30-летнюю годовщину.

Свадьба королевы Рании и короля Абдаллы II / Фото: Getty Images

В своем Instagram королева Рания показала, как завязывала этот самый пояс на талию своей дочери с подписью: "Последние штрихи".

Также дочь королевы сделала красивый макияж и прическу волнами и надела серьги с камнями. А ее ногти были накрашены не броским лаком.

Принцесса Иман / Фото: Getty Images

25-летняя принцесса Иман станет женой Джамиля Термиотиса, управляющего партнера нью-йоркского фонда венчурного капитала, он на два года старше нее.

Принцесса Иман / Фото: Getty Images

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