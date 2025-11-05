- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 2 мин
Дэвид Бекхэм надел первый сшитый на заказ мужской костюм бренда Victoria Beckham на церемонию посвящения в рыцари
4 ноября король Чарльз III посвятил 50-летнего британского футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари.
Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке и сэр Дэвид приехал на нее со своей супругой, которая теперь может именоваться леди Виктория, а также своими родителями.
Это был очень волнительный день для Бекхэма и он тщательно и заблаговременно к нему готовился. Готовилась и Виктория Бекхэм. Вечером супруга футболиста опубликовала в Instagram несколько снимков с мероприятия, детальнее рассказав об образе, в котором ее муж присутствовал на церемонии.
«День, который мы никогда не забудем 🤍 Дэвид в первой в истории вещи мужского гардероба, сшитой на заказ в ателье Victoria Beckham — утреннем костюме-тройке из британской шерсти и мохера, вдохновленном непроходящей изысканностью британской королевской семьи», — говорится в подписи под снимками, которыми поделилась Виктория.
Леди Виктория добавила, что очень гордится достижению ее мужа.
«Я так горжусь тобой, @davidbeckham. Благодарна за этот момент и моей невероятной команде, которая так усердно работала, чтобы воплотить эту идею в жизнь», — написала дизайнер.
Сама Виктория появилась на церемонии в темно-синем платье с оборками, которое также было сшито ее брендом, дополнив лук шляпой с вуалью Stephen Jones Millinery.