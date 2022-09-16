Дэвид Бекхэм простоял 13 часов в общей очереди, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II (видео)

Видео, на котором видно, как экс-футболист стоит в общей очереди среди ночи разлетелось по соцсетям. Дэвид Бекхэм говорит, что думал, что в два часа ночи будет меньше людей, но ошибался.

47-летний Бекхэм, который достаточно близко общается с членами королевской семьи, стоял в очереди среди тысяч других человек, чтобы отдать дань уважения Ее Величеству королеве.

Когда бывший капитан сборной Англии, наконец дошел до места, где стоит гроб с королевой, примерно в 15:30 дня, после тринадцати часов ожидания в очереди, произошла смена караула, а камеры вещания запечатлели, как он торжественно наблюдал за происходящим.

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Когда Бекхэма наконец заметили в толпе, он рассказал журналистам ITV о том, что побудило его решить проснуться и присоединиться к сотням тысяч других скорбящих. Он вспомнил "особый момент", когда он был награжден орденом Британской империи, и с любовью вспоминал отношения, которые он поддерживал с монархом на протяжении многих лет, пишет Daily Mail.

"Потому что мы все можем видеть с проявленной любовью, насколько она особенная и какой особенной она была, и наследие, которое она оставляет после себя ... Это печальный день, но это день для нас, чтобы вспомнить невероятное наследие, которое она оставила. Я думаю, что потребуется много времени, чтобы принять смерть королевы, потому что я думаю, что Ее Величество значила так много для всех нас", - сказал Бекхэм.

Он также добавил, что всегда будет считать, что ему повезло, что он столько раз встречался с королевой.