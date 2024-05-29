Девочка подросла: как сейчас выглядит дочь леди Китти Спенсер

О том, что леди Китти Спенсер стала мамой она сообщила подписчикам на День матери в марте 2024 года.

Тогда Китти опубликовала в Instagram ролик, показав, как позирует с дочерью на пляже.

Спустя несколько месяцев новым фото девочек в соцсетях поделилась сестра Китти – леди Элиза Спенсер. На фото 33-летняя леди Китти запечатлена в черно-белом платье в горошек, держащая на руках свою маленькую девочку, пока они смотрели экспозицию на тему "Очень голодная гусеница".

Малышка, имя которой пока не разглашается, была одета в сине-белое платье с воротником в полоску, кремовый кардиган, колготки в тон и туфли с пряжками.

"Такое особенное утро с моими девочками @kitty.spencer", — написала леди Элиза в подписи.

Леди Китти Спенсер с дочерью / Фото: Instagram.com/elizavspencer

Напомним, для Китти Спенсер и ее мужа Майкла Льюиса девочка стала первым общим ребенком. Так как беременной Китти на публике не появлялась, ходили слухи, что она воспользовалась услугами суррогатной матери.

Китти Спенсер / Фото: Getty Images

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