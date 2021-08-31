Девочка выросла: дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра уехала из королевского дворца

Королева Нидерландов Максима и ее супруг король Виллем-Александр отправили свою 16-летнюю дочь на учебу в Великобританию.

16-летняя принцесса Алексия продолжит учебу в старшей школе в @UWCAtlantic в Ллантвит-Майор, Уэльс, где получит диплом международного бакалавриата. Вместе с ней будет учиться и наследница испанского трона – принцесса Леонор, дочери короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима с гордостью поделились фотографией своей дочери принцессы Алексии, когда она уезжала в колледж в понедельник.

Также читайте В голубом платье и с крокодиловым клатчем: как королева Максима с мужем приветствовала олимпийцев

На снимке, сделанном королем, 16-летняя принцесса запечатлена в красно-черной клетчатой ​​куртке в сочетании с рваными бледно-голубыми джинсами и белыми кроссовками, она держит две большие сумки на плече и улыбается, стоя перед домом королевской семьи – их дворце в Гааге.

Принцесса уезжает туда для получения международного бакалавриата в течение следующих двух лет. В прошлом учебном году Алексия окончила четвертый класс христианской гимназии Соргвлит в Гааге.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

Читайте также: Аргентинка на троне Нидерландов: королева Максима празднует 50-летие

Королева Максима и король Виллем-Александр в Германии (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку