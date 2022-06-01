"Девочки, мое сердце все еще свободно": пес-сапер Патрон показал фото в вышиванке и с младшим другом

Джек-рассел-терьер познакомил своих подписчиков со своим другом.
Популярный в соцсети пес Патрон умилил фолловеров новым снимком. На нем он запечатлен в своей любимой вышиванке, которую ему подарила подписница. Возле Патрона сидит его младший друг Дюк, еще совсем малыш.
В подписи к фото пес-сапер уточнил, что это именно его не друг, а не сын, чтобы его поклонницы знали, что его сердце свободно.
"Недавно размышлял, не пора ли мне обзавестись семьей и потомками, но понял, что пока работа для меня на первом месте. Ведь чем больше я работаю, тем больше детей могут безопасно гулять по улицам Украины. Поздравляю еще раз всех с Днем защиты детей. Берегите своих малышей.
PS Милый пес Дюк на фото – не мой сын, девочки, мое сердце все еще свободно”, — написал Патрон.
К слову, сегодня собака-сапер также поздравила всех маленьких украинцев с Днем детей. Он попросил их не прекращать мечтать.
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