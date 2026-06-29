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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
400
Время на прочтение
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Девушка Ромео Бекхэма появилась на Уимблдоне в белом платье, которое надела без бюстгальтера

Ромео Бекхэм и его девушка Ким Тернбулл приехали на первый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

Пара появилась, держась за руки во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в столице Британии. Ромео был в белой футболке, черном пиджаке и прямых черных брюках, а обут в светлые туфли. У Ромео была небрежная укладка, а в ушах серьги.

Ким облачилась в белое струящееся платье-миди, которое надела без бюстгальтера, обула мюли белого цвета на невысоких каблуках и в руках держала сливочного цвета кожаную сумку. Длинные темные волосы девушка собрала в тугой пучок, сделала макияж и дополнила летний лук несколькими золотыми браслетами и серьгами-гвоздиками в ушах.

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

Напомним, еще в январе этого года Ромео и Ким видели на публике вместе. Тогда пара вместе посетила Париж, где Виктории Бекхэм вручили награду за вклад в искусство и моду — орден Искусств и литературы.

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Дата публикации
Количество просмотров
400
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