Диагноз "болен": что еще говорят эксперты о здоровье Путина

О том, что российский президент болен, ходят слухи уже давно.

Есть несколько версий диагнозов кремлевского "фюрера". Одной из них является болезнь Паркинсона и рак. И если с первой можно жить, то вторая проблема рано или поздно приводит к смерти.

Все помнят видео, снятое два месяца назад, когда Путин встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во время приветствия его рука сильно тряслась (видео смотрите на Daily Mail), а уже сидя в стуле диктатор крепко держался за его ручку. Ноги тоже "пританцовывали", контролировать их движения Путину было нелегко.

Владимир Путин, фото: кадр из видео

Тоже самое было и на недавней встрече с министром обороны Шойгу, на которой Путин все так же крепко хватался за край стола, словно пытаясь скрыть тревожность и тремор рук.

Что же говорят эксперты о состоянии здоровья Путина?

Андерс Аслунд, шведский экономист и бывший советник по Украине и России, сказал, что на видео Путин и Шойгу "подавлены и, по-видимому, плохо себя чувствуют". Скорее всего их здоровье пошатнулось из-за сильного стресса на фоне неудач в войне с Украиной.

Владимир Путин / Associated Press

Профессор Эрик Бьюси, эксперт по языку тела из Техасского технологического университета, сказал The Sun Online: "Это поразительно ослабленный Путин по сравнению с человеком, которого мы наблюдали еще несколько лет назад.

"Здоровому президенту не нужно было бы поддерживать свою руку держась за стол, и он не беспокоился бы о том, чтобы удерживать обе ноги на земле. Это не портрет здорового Путина, а того, кто выглядит все более слабым и едва способным держать себя в вертикальном положении за маленьким столом для переговоров", — добавил Бьюси.

Владимир Путин / Associated Press

Одутловатое лицо и шея Путина вызвали заявления о том, что он проходит лечение стероидами, также давно предполагают, что Путина постоянно сопровождает врач, специализирующийся на раке щитовидной железы. Хирург Московской центральной клинической больницы Евгений Селиванов не менее 35 раз летал к российскому лидеру в черноморский курорт Сочи. И вряд ли для того, чтобы просто повидаться с президентом. Кстати, диссертация этого доктора, отражающая область его врачебной специализации, называлась: "Особенности диагностики и хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста при раке щитовидной железы".