Диана была против: принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму

Диана была против: принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму

Ни для кого не секрет, что принцу Уильяму однажды предстоит взойти на трон.

Когда принц Уильям взойдет на трон, он будет известен как король Вильгельм IV, но, оказывается, имя принца как монарха могло бы быть совершенно другим, если бы принц Чарльз настоял на своем и назвал своего первенца, как хотел, Артуром.

Маленький принц Уильям со своими родителями / Associated Press

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Как пишет королевский историк Роберт Лейси в People, принц Уэльский Чарльз был настроен на другое легендарное королевское имя для своего первенца - Артур, но его супруга принцесса Диана предложила более нежное имя - Уильям, как в "Вильгельме Завоевателе" - победителе знаменитой битвы при Гастингсе в 1066 году. Вильгельм I Завоеватель, также известный как Вильгельм Бастард, - герцог Нормандии с 1035 года под именем Вильгельм II и король Англии с 1066 года, организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политических деятелей Европы XI века.

Принц Уильям с мамой Дианой / Associated Press

Таким образом Уильям получил свое имя, Артур стало его вторым именем, а Луи Филипп - третьим и четвертым соответственно. Кстати, именем Луи герцог и герцогиня Кембриджские назвали своего третьего ребенка и второго сына – принца Луи, его полное имя звучит как Луи Артур Чарльз, а старшего сына пары зовут Джордж Александр Луи.

Принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Associated Press

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