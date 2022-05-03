Диктатор одержим: появилась еще одна версия "диагноза Путина"

Считается, что президент России Владимир Путин взял на себя полный контроль над войной на Украине и выдвигает невыполнимые требования. Не без причины в прессе, в том числе и в западной, говорят о том, что у диктатора явно проблемы с головой.

Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, одним из таких требований является взятие его войсками Кривого Рога — родного города президента Украины Владимира Зеленского.

Но захват города с населением примерно в один миллион человек представляет собой колоссальную задачу для российской армии, которая уже потеряла более 23 тысяч солдат за два с половиной месяца войны.

Борис Карпичков, бывший агент КГБ, бежавший из России, рассказал The Sun, что Путин "сошел с ума" и "одержим параноидальными идеями". Кремлевский диктатор страдает не только болезнью Паркинсона и болеет раком, нуждаясь в срочной операции, у него также ранняя стадия деменции и паранойя, сводящая его с ума.

Владимир Путин / Associated Press

Несмотря на то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что здоровье Путина отличное, его недавние публичные выступления демонстрируют об ухудшении физического состояния.

Господин Карпичков заявляет, что даже членам ближайшего окружения Путина не сообщают правду о состоянии его здоровья, чтобы защитить его имидж "сильного человека".

"Он считает буквально всех, в том числе в российских спецслужбах и даже в своем ближайшем окружении, "предателями". Он так подозрителен и так одержим своими паранойями, что его теперь можно сравнить со сталинским тираном. Я сам не медик… но есть серьезные опасения, что Путин страдает многочисленными физическими заболеваниями — возможно, из-за спортивных травм в молодые годы. Еще одна потенциальная проблема может заключаться в том, - судя по тому, как он двигается, - что Путин может страдать от начальных стадий либо болезни Паркинсона, либо другого серьезного заболевания, вызванного какой-либо формой рака, например, опухолью головного мозга", - считает Борис Карпичков.

Владимир Путин / Associated Press

О всех диагнозах Путина мы уже рассказывали вот здесь. Однако в Кремле по-прежнему отрицают, что с их лидером что-то не так. И, по всей видимости, готовятся пышно отпраздновать 70-летие диктатора в октябре.

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