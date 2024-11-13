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Диван для разговоров: у Кейт и Уильяма есть интересный метод, который они используют в воспитании детей

Диван для разговоров: у Кейт и Уильяма есть интересный метод, который они используют в воспитании детей

Кейт и Уильям со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой / Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей – 11-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи.

Уэльские придерживаются традиционных методов воспитания детей, но избегают одного популярного во многих семьях метода, который называется "тайм-аут", вместо которого используют более современный, с символическим названием "диван для разговоров".

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Если первый метод подразумевает изоляцию ребенка на определенное время для того, чтобы он подумал о своем поведении, то второй, помогает ребенку выразить свои негативные чувства словами, а родителя побуждает научить лучше слышать ребенка.

Издание express.co.uk ссылается на источника, близкого к семье, который поделился информацией о том, что Кейт и Уильям не выводят своих детей из комнаты, если они не слушаются, а просто разговаривают с ними.

"Все вещи объясняются, последствия описываются, и на них никогда не кричат. Крики абсолютно "недопустимы" для детей", - говорит источник.

Кейт и Уильям отводят детей в школу / © Getty Images
Кейт и Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о пяти пунктах, которым должна следовать няня детей Уэльских - Мария Борралло, которая жила с семьей с момента рождения их первенца принца Джорджа в 2013 году, а сейчас работает, как няня, которая приходит в дневное время или тогда, когда это требуется.

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