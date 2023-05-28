Дизайнер коронационного платья королевы Камиллы поделился неожиданной подробностью о наряде

Оказывается, над этим платьем Брюс Олдфилд работал более десяти лет.

Брюс Олдфилд рассказал, что его попросили "очень непринужденно" создать платье. Это было шелковое платье Peau de Soie цвета слоновой кости длиной до пола, разработанное мистером Олдфилдом, расшитое серебряными и золотыми цветочными узорами.На платье также были изображены имена ее детей и внуков и цветочные эмблемы четырех наций Соединенного Королевства, пишет express.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

Во время выступления на выставке RHS Chelsea Flower Show господин Олдфилд рассказал, что его попросили в "расслабленной, непринужденной" манере создать платье. "Люди называли это завершением моей карьеры, но она еще не закончена. Это была большая честь. Она сказала: "О, ты можешь сделать мое коронационное платье? И я ответил: "О да, мэм".

Дизайнер сказал, что ему было очень весело работать над этим историческим одеянием. Теперь коронационные наряды короля и королевы выставлены в Бальном зале Букингемского дворца на специальной королевской выставке.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

Напомним, сейчас король Чарльз и королева Камилла готовятся ко второй коронации этим летом на специальной шотландской церемонии.

Читайте также: