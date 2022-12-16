Дизайнер легендарного свадебного платья принцессы Дианы рассказала о первой встрече с ней

Британский дизайнер Элизабет Эмануэль, работавшая с принцессой Дианой несколько лет, а также создавшая ее знаменитое свадебное платье, рассказала, как познакомилась леди Спенсер.

Своей историей Элизабет поделилась с изданием Daily Mail.

Встреча дизайнера и будущей принцессы состоялась после помолвки леди Спенсер с принцем Чарльзом. На момент их знакомства Диана уже успела стать звездой, поскольку все о ней говорили, она часто появлялась по телевизору, а также ее фото публиковали газеты и журналы - для британцев она стала чем-то вроде поп-иконы. Однако в жизни и карьере Элизабет Эмануэль и ее мужа Дэвида, леди Ди также сыграла очень важную роль - обеспечила им место в истории.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Знакомство дизайнером (в то время Элизабет работала с мужем и дизайн платья они тоже разработали вместе) с Дианой началось с бледно-розовой блузки, которую те прислали британскому Vogue для фотосессии. На той момент они не знали, что красавицей, которой суждено было носить блузку, была леди Диана Спенсер. Ей так понравилась блузка, что она спросила, кто ее дизайнеры. Потом узнав контакты она позвонила им и записалась на прием, но не назвала имени.

Принцесса Диана и Элизабет Эмануэль / Фото: Getty Images

Элизабет Эмануэль вспоминает, что была потрясена, когда Диана появилась у ее двери. К тому времени уже было объявлено о помолвке, и Диана была очень известна. Дизайнер также вспомнила, что в тот день на Диане был маленький свитер, юбка и, возможно, нить жемчуга.

"Она была такой молодой, такой милой и застенчивой, и это было действительно весело", - сказала Элизабет.

Принцесса Диана и Элизабет Эмануэль / Фото: Getty Images

"Для нее было большим приключением внезапно увидеть всю одежду в шоу-руме. И она действительно очень доверяла нам, чтобы мы придумали одежду, которая ей подходила. И для нас это было так здорово познакомиться с ней".

Во время работы над свадебным платье команда дизайнеров из 12 человек работала в тайне, чтобы сохранить детали наряда. Специальные люди охраняли свадебное платье, и каждую ночь его запирали в сейфе. По словам дизайнера, газеты предлагали тысячи фунтов ее команде за любую информацию, но сотрудники отказывались от них из уважения к Диане.

Эскиз платья принцессы Дианы / Фото: Getty Images

"Мы совершенно перестарались Я имею в виду, мы были молоды, только что закончили колледж. Мы сказали: "Давайте сделаем это. Давайте сойдем с ума". В соборе Святого Павла есть огромный проход. Давайте украсим кружево всеми украшениями, и сделаем из него идеальное платье сказочной принцессы. И мы сделали это. И я не думаю, что вы увидите еще одно такое же", - сказала Эмануэль.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Также дизайнер ответила, не устали ли она отвечать на вопросы о Диане и ее знаменитом платье.

"Это была такая привилегия и честь быть частью всего этого, быть частью истории", - сказала она. "Я никогда не устану от этого, потому что это был просто необыкновенный период в моей жизни и - это было просто прекрасно!".

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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