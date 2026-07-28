Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы показал ранее не публиковавшиеся кадры создания культового образа

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Associated Press

Реклама

29 июля 1981 года состоялась одна из самых известных свадеб в истории — венчание принца Чарльза и Дианы Спенсер. Церемония проходила в соборе Святого Павла в Лондоне.

Свадебное платье Дианы было разработано в соответствии с её пожеланиями супружеской парой валлийских модельеров Дэвидом и Элизабет Эмануэль. Платье было сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшено кружевом, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. У платья также был 8-метровый шлейф, обшитый старинным кружевом, а также пышные рукава, характерные для моды 80-х годов.

Реклама

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Associated Press

К 45-летию со дня свадьбы дизайнер Элизабет Эмануэль поделилась двумя фотографиями из собственного архива. На снимках запечатлен процесс создания наряда.

Реклама

На первом фото видно, что платье ещё не дошито и в нём нет таких элементов, как кружево на подоле и рюши на воротнике.

Кроме того, на втором фото дизайнер, вероятно, показала нижнюю юбку из фатина, которую подрезала вручную.

Новости партнеров