Дизайнеры и звезды собирают деньги на реставрацию Центра крови в Киеве

Украинские дизайнеры, звезды и ресейл-платформа объединились с благотворительной миссией.

Проблема дефицита донорской крови достигла национальных масштабов — сейчас в Украине ее в три раза меньше необходимого, а центры крови требуют капитального ремонта и поддержки.

Первая в Украине онлайн ресейл-платформа по продаже и покупке люксовых вещей The Originals и донорская платформа ДонорUA объединились вокруг этой проблемы. Вместе они создали благотворительный проект #SHARITY с дизайнерами, а также известным украинским благотворителем Елизаветой Юрушевой, инфлюенсерами Леной Мандзюк, Катей Кузьменко, дизайнером Марией Маслий.

Платье-рубашка BOBKOVA, босоножки MARSALA/Пресс-служба

Украинские бренды, поддержавшие инициативу, представили для коллаборации эксклюзивные апсайкл вещи в единичном экземпляре.

Костюм ARTEMKLIMCHUK/Пресс-служба

ArtemKlimchuk дополнил костюм кутюрными аппликациями, BOBKOVA и Nadya Dzyak реконструировали рубашки из архивных коллекций, MARSALA дополнили классическую модель босоножек сокровищами из детской шкатулки, Gunia Project создали керамическую вазу с росписью.

Блуза NADYA DZYAK/Пресс-служба

Босоножки MARSALA/Пресс-служба

Уникальные вещи от дизайнеров и одежду из личного гардероба Елизаветы Юрушевой, Лены Мандзюк, Кати Кузьменко и Марии Маслий можно приобрести на сайте The Originals. Стать участником проекта могут все желающие. Для этого достаточно отдать свои вещи для продажи на платформу и отметить, что часть либо все средства вы хотели бы передать на поддержку проекта. Вырученная прибыль пойдет на реставрацию Центра крови при Национальном институте рака в Киеве. Таким образом, давая вторую жизнь вещам, можно дать жизнь людям.

Платье-рубашка BOBKOVA/Пресс-служба

Платье-рубашка BOBKOVA/Пресс-служба

Блуза NADYA DZYAK/Пресс-служба

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