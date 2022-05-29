Дизайнеры со Львова создали патриотические футболки и произвели ажиотаж на Каннском кинофестивале

До этого они работали в люкс-сегменте. Но из-за войны нужды в нем нет. Поэтому перепрофилируются, чтобы поддержать своих работников и помочь стране.

Больше о модном фронте рассказывает корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Канны, престижная церемония "Оскар для блоггеров". С футболкой с цветными принтами украинского флага фотографируются и мировые звезды, и отечественные. Актриса сериала "Сплетница" Кели Разерфорд, украинский фуд-блогер Евгений Клопотенко, инфлуэнсер Евгения Гордиенко. А тиктокер со 150-миллионной аудиторией Хаби Ламе оставляет на футболке автограф. Эти футболки – создали львовская дизайнер Оксана Караванская и ее партнерша Ксения Уманская.

"То что я делаю – это лакшери-сегмент. И с ним в Украине очень сложно сейчас, это никому не нужно. Я не планировала в принципе ехать в Европу, потому что настроение было сами понимаете какое, а потом я себе подумала, там же будет столько людей и они все вроде бы поддерживают нас, но надо сделать, чтобы они еще больше нас поддерживали", — рассказывает Оксана Караванская.

Футболки расписаны вручную. Сейчас есть три разных принта с голубями. Автор эскизов – Ксения Уманская.

"На этом принте изображено единство нации, мы видим большого голубя, объединяющего маленьких разных голубей, здесь есть цветной акцент, который символизирует надежду. Футболки повлекли за собой настоящий ажиотаж. Их хотят во всех уголках мира. Теперь я превратилась в массовое производство и ищу где бы изготовить футболки, потому что есть большой запрос на них. Как доставить за границу, потому что море запросов – Финляндия, Швеция, Канада, США", – рассказывает Ксения.

Часть средств от продаж перечислят в помощь Вооруженным силам. А производство поможет экономике страны.

Мария Гражина Чаплин в платье от Оксаны Караванской / Фото: Getty Images

А еще Оксана Караванская создала два сине-желтых платья, в которых на красной дорожке Каннского кинофестиваля и церемонии "Оскар для блоггеров" дефилировали гости. Платья с голубями, говорит, тоже следует ждать.

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