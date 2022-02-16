Для корги и не только: королева Елизавета II выпускает парфюм для собак

Для корги и не только: королева Елизавета II выпускает парфюм для собак

Недавно мы рассказывали вам о том, что королева Елизавета II выпустила собственную марку приправ, включая томатный кетчуп и коричневый соус (похожий на соус для стейков).

А теперь, согласно информации издания The Sun, Ее Величество порадует и четвероногих любимцев, причем не только своих.

Речь идет о парфюме для собак, который называется The Happy Hounds Dog Cologne. Елизавета II очень любит собак, за всю жизнь у нее было около 30 домашних любимцев, преимущественно породы корги и дорги (помесь таксы и корги). Парфюм выпустит не сама королева, он будет представлен в качестве одного из сувениров в честь ее платинового юбилея правления, а продаваться будет в сувенирном магазине поместья королевы в Сандрингеме.

Принцесса Елизавета с собаками породы корги / Getty Images

Парфюм Happy Hounds Dog будет пахнуть "прогулкой по побережью". Это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота. На бутылках изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке, стоимость такого парфюма составит 9,99 фунтов стерлингов (чуть больше 12 долларов).

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Getty Images

Парфюм, которым нужно брызгать только что вымытую собаку, придумал парфюмер-ремесленник Norfolk Natural Living. Это аромат унисекс, который подойдет и для самцов, и для самок. А вот пользуется ли Елизавета II им для своих собак (сейчас у нее два питомца – дорги Кэнди и Мюик).

Королева Елизавета II (нынешний любимец монарха Кэнди) / Associated Press

Читайте также: