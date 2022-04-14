Для вечернего просмотра: современные украинские фильмы о жизни и войне

Для вечернего просмотра: современные украинские фильмы о жизни и войне

Эти ленты точно не оставят вас равнодушными.

Журнал "Wonderzine Украина" опубликовал в Instagram список украинских фильмов для вечерних просмотров.

"Мы собрали знаковые ленты, которые рассказывают о жизни украинцев, их болях, переживаниях и поисках себя", — говорится в посте.

"Стремглав"

История случайной встречи музыканта Антона, который после неудачной попытки построить карьеру за границей, вернулся в Украину, и Кати, которая снимает квартиру на Троещине и также пытается найти себя.

"Врата"

Главная героиня Баба Прися живет в Чернобыльской зоне отчуждения и однажды получает мистическое предупреждение о неизбежной катастрофе.

"Когда падают деревья"

История девочки-подростка Ларисы, которая безумно влюблена в молодого бандита Шрама, из-за чего сталкивается с осуждением всей деревни и семьи.

"Явных проявлений нет"

Документальная лента о вернувшейся с войны женщине-военной, которая проходит реабилитацию с психологами.

"Атлантида"

События разворачиваются в 2025 году на Донбассе после победы Украины в войне с Россией. Имея под ногами заминированную пустыню, в которую превратилась когда-то процветавшая земля, герой упорно ищет причины, чтобы здесь остаться.

"Плохие Дороги"

Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях востока Украины, чья жизнь проходит с обеих сторон от линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене.

"С завязанными глазами"

Сюжет рассказывает о спортсменке Юлии и ее попытках жить дальше после того, как ее парень погиб в зоне АТО, однако прошлое не покидает девушку.

Напомним, бандурист Ярослав Джусь выпустил фильм "Fairytale" о WAR о первых неделях полномасштабного российского вторжения в Украину. В картине собраны факты и доказательства агрессии РФ в Украине.

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