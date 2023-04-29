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До коронации неделя: опубликованы новые портреты короля Чарльза и королевы Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
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До коронации неделя: опубликованы новые портреты короля Чарльза и королевы Камиллы

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Букингемский дворец поделился тремя новыми снимками королевской четы, которые были сделаны британским фотографом Хьюго Бернандом в прошлом месяце.

Король и его супруга позировали в Голубой гостиной Букингемского дворца.

Для серии фотографий Чарльз был одет в костюм Anderson & Sheppard и рубашку Turnbull & Asser, а Камилла надела синее шерстяное платье-пальто из крепа, разработанное ее любимым дизайнером Фионой Клэр.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла также носила жемчужные серьги покойной королевы Елизаветы с сапфиром и рубином. А вот жемчужное ожерелье на ней было из частной коллекции супруги Чарльза, сообщает People.

Напомним, на коронации мы увидим Камиллу в тиаре королевы Марии Текской, бабушки королевы Елизаветы II. Она носила ее в день коронации своего мужа короля Георга V, в 1911 году. А вот какой наряд наденет королева Камилла пока что остается загадкой, как и какие на ней в этот торжественный день будут украшения.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Уэльская Кэтрин намекнула, наряд какого цвета будет на ней в день коронации.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
127
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