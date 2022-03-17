До слез: американский журнал Time посвятил новые обложки войне в Украине

Американское издание снова поддержало Украину.

Американский еженедельный журнал Time посвятил новые обложки войне в Украине.

Обложки опубликовали на официальной странице издания в Twitter.

На одной обложке изображена 5-летняя Валерия из Кривого Рога, которая с семьей была вынуждена бежать от войны в Варшаву. Полотно (размером 45 на 20 м) с девочкой развернули более ста человек на проспекте Свободы возле Национальной оперы во Львове.

Это работа французского художника JR – "Устойчивость Украины".

На другой обложке – фотография украинца Максима Дондюка под названием "Агония Украины". На фото запечатлены эвакуированные из временно оккупированного Ирпеня мать с маленьким ребенком, которого несет на руках украинский военный. Женщина не сдерживает слез, она испугана.

"Мой город, в котором я жил годами, рушится. Я не подхожу к этому издалека. Это моя боль. Это моя страна", — сказал Дондюк изданию.

Напомним, ранее на обложке Time появился украинский флаг с цитатой президента Украины Владимира Зеленского: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму".

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