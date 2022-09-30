До слез: пес Патрон поделился иллюстрациями, на которых изображены погибшие украинцы

Последние несколько дней вся страна шокирована циничными ракетными ударами россиян по Днепру и Запорожью, в результате которых погибли многие украинцы, среди них и дети.

Пес Патрон опубликовал на своей странице в Instagram печальное видео, состоящее из щемящих иллюстраций авторства Olga Wilson. На них изображены ангелы гражданских людей, погибших от рук россиян.

В видео можно увидеть и погибшую семью в Днепре и их пса, единственного выжившего в этой трагедии, он сидел на руинах и выл. И людей из гуманитарной колонны в Запорожье, которые ехали забрать своих родственников или везли им продукты и лекарства. И женщину из Бучи, фото руки которой стало одним из символов "Бучанской резни".

"Ангелы. Иллюстрации @0lga.art", — подписано видео.

Напомним, ранее Патрон сфотографировался за рулем автомобиля.

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