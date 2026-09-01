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До слёз трогательно: королева Соня оставила последнее послание своему мужу, королю Харальду
Прощание с монархом стало тяжелым моментом для его семьи, которая почтила его память теплыми словами и цветами.
Гроб короля Харальда V в настоящее время выставлен для прощания в часовне Королевского дворца в Осло, где он будет находиться до государственных похорон 9 сентября.
По обе стороны гроба были возложены два венка из белых цветов с лентами, на которых были вышиты надписи от его семьи. На первой ленте было написано: «takk», то есть «спасибо» — это была благодарность от его сына, невестки и их детей.
Однако гораздо более трогательную надпись оставила королева Соня. На ленте рядом с её личной монограммой написано: «Спасибо тебе за хорошую жизнь».
Также был третий венок — от дочери короля Харальда, принцессы Марты, её мужа Дюрека Верретта и трёх дочерей принцессы. На ленте написано: «Спасибо тебе за все, дорогой папа, дедушка и тесть. Мы так радуемся за тебя».
Послание королевы Сони особенно трогает, ведь за ним стоит история любви, длившаяся почти семь десятилетий. Они впервые встретились на вечеринке в Осло в 1959 году и в течение нескольких лет скрывали свои отношения, поскольку Соня была простолюдинкой. В конце концов Харальд сказал своему отцу, королю Олафу V, что если не сможет жениться на Соне, то вообще не будет жениться.
Король Олав согласился, и 29 августа 1968 года пара поженилась в кафедральном соборе Осло. Они прожили в браке почти 58 лет. Гаральд не дожил до годовщины всего на один день.
Также на гробе лежат корона Норвегии и государственный меч — два предмета королевских регалий, которые сопровождают каждого норвежского монарха после смерти с 1844 года. Корона изготовлена из 20-каратного золота и украшена жемчугом и драгоценными камнями. Вместе эти два символа олицетворяют короля как правителя страны и её защитника.