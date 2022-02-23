До свадьбы не дошло: принц Луи Люксембургский и его невеста разорвали помолвку

До свадьбы не дошло: принц Луи Люксембургский и его невеста разорвали помолвку

6 апреля 2021 года принц Луи Люксембургский объявил о помолвке с новой возлюбленной Скарлетт-Лорен Сирг. А теперь разорвал ее.

Принц Луи Люксембургский и Скарлетт-Лорен Сирг расторгли свою помолвку и подтвердили это в интервью французскому изданию Point de Vue. Они решили разорвать романтические отношения, но останутся друзьями.

А в официальном заявлении, опубликованном в среду, 35-летний принц Луи и 30-летний парижский адвокат Скарлетт-Лорен заявили: "Мы решили не продолжать наши романтические отношения, оставаясь при этом глубоко связанными дружбой и нежностью. Вместе размышляя над обязательством, которое мы хотели взять на себя, мы в конечном итоге признали, что наши взгляды слишком сильно различаются".

Принц Луи и Скарлетт-Лорен Сирг / Getty Images

Пара должна была связать себя узами брака в этом году и ранее делилась фотографиями со своей помолвки.

Напомним, принц Луи ранее был женат на Тесси Энтони, теперь известной как Тесси Энтони де Нассау, с которой у него двое сыновей: принцы Габриэль и Ной. С мальчиками принц Луи поддерживает хорошие отношения, хотя они живут с матерью. Летом 2021 Тесси вышла замуж снова и в августе родила третьего сына.

Принц Луи Люксембургский с первой женой Тесси / Getty Images

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