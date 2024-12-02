До свадьбы с Чарльзом: как выглядела королева Камилла в молодые годы

Камилла Шанд и принц Уэльский Чарльз познакомились в 70-е, а поженились в 2005 году. В промежутке между этими датами Камилла успела побывать замужем и родить двоих детей.

Это фото Камиллы Паркер-Боулз было сделано в Коршаме, в западном Уилтшире. Камилла одета в простой удлиненный пуловер, черные брюки и резиновые сапоги цвета хаки. У нее на шее был шарф, а волосы распущены, правда прическа выглядела не так царственно, как выглядит сейчас.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

А на этом фото Камилла запечатлена с принцессой Уэльской Дианой на ипподроме Ладлоу, где они смотрели соревнования по гандикапу среди любителей скачек с препятствиями, в которых участвовал прин Чарльз. Они никогда не были подругами, но пересекались в светском обществе, одна, как жена принца, а другая, как его верная подруга.

Камилла и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы вспоминали, как выглядели Чарльз и Камилла в молодости, когда их роман только начался.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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