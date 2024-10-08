До свадьбы с Чарльзом: как выглядела в те годы принцесса Диана

Леди Диана Спенсер была в центре внимания папарацци практически всю свою сознательную жизнь.

Сегодня вспоминаем еще один архивный образ принцессы. Это фото папарацци сделали в начале 80-х годов, как раз в то время, когда у Дианы начался роман с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Внимание прессы и папарацци было приковано к будущей принцессе.

На этом фото видно, как леди Диана спускается по ступенькам в Лондоне. Ее взгляд опущен чуть вниз, чтобы не смотреть в фотокамеры. Одета Диана была в тот день в черный джемпер и белую водолазку под ним, а также в сиреневую клетчатую юбку-миди, черные прозрачные колготы и кожаные туфли-лоферы. В руках у Дианы была плетенная сумка. Ее волосы были уложены в фирмовую прическу, а на лице макияж.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы также показывали вам фото принцессы с улиц Лондона, как за Дианой охотились папарацци.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

За принца Чарльза Диана Спенсер вышла замуж 29 июля 1981 года. Но их брак был не счастливым, хотя и длился долгие 15 лет.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

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