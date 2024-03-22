До возвращения Кейт осталось немного: что известно о пропавшей принцессе Уэльской

Британские подданные и просто королевские поклонники по всему миру переживают, где же подевалась Кейт Миддлтон и, когда мы сможем снова увидеть ее не публике? Разбираемся в этом вопросе подробнее.

Дворец объявил об операции Кейт

17 января Кенсингтонский дворец объявил о том, что принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости и не будет исполнять свои королевские обязанности минимум до Пасхи. Дворец также сообщил, что операция была плановой и в больнице Кейт будет находиться до 14 дней и после отправится домой восстанавливаться.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также в официальном заявлении просили уважать частную жизнь принцессы и обещали сообщать новости, которые действительно будут важными.

Возвращение в Виндзор

29 января Кенсингтонский дворец выпустил новое официальное заявление, заявив, что принцесса Уэльская уже дома. Кейт поблагодарила команду врачей за их работу, а также всех, кто переживает за состояние ее здоровья.

Принцесса Уэльская на рождественской службе в декабре 2023 года / Фото: Getty Images

Еще через две недели принцесса с семьей уехала в их загородный особням Анмер-холл в Норфолке. Писали, что поездка из Виндзора в Сандрингем на автомобиле длится около трех часов. А это значит, что Кэтрин уже чувствует себя намного лучше после операции на брюшной полости, что позволило ей совершить такое путешествие. Следующие несколько недель о здоровье Кэтрин ничего не было слышно. Ее муж принц Уильям продолжил исполнять свои королевские обязанности после непродолжительного отпуска.

Уильям отменил визит на службу памяти

В конце февраля члены королевской семьи должны были собраться на службе памяти в честь Константина II в часовне Святого Георгия в Виндзоре, чтобы вспомнить о скончавшемся год назад короле Греции. Король был одним из крестных Уильяма и принц Уэльский должен был присутствовать на мероприятии, но в последний момент отменил свой визит. Многие королевские поклонники подумали, что такая резкая смена расписания в календаре Уильяма связана с состоянием здоровья его супруги Кэтрин. Начали распространяться теории заговора о том, что Кейт едва ли не при смерти, а дворец что-то скрывает.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Представители принцессы тут же выпустили очередное заявление, сообщив, что с Кейт все в порядке и она продолжает восстанавливаться после операции.

Кейт запечатлели с мамой в Виндзоре

Буквально через несколько дней принцессу как бы случайно запечатлели папарацци, когда она ехала на авто со своей матерью Кэрол Миддлтон в Виндзоре. За рулем была не Кейт. Многие стали писать, что это не принцесса, а ее двойник и дворец точно что-то скрывает о здоровье принцессы Уэльской. Многие британские издания из этических соображений не публиковал кадры. Но на американском сайте сплетен TMZ их показали.

Опубликовано фото ко Дню матери

Фотография принцессы Уэльской с детьми, которую опубликовала семья в своих аккаунтах в соцсетях / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

10 марта, когда в Великобритании отмечали День матери, Кейт неожиданно поделилась кадром на котором была запечатлена в окружении своих троих детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. В подписи она написала, что поздравляет всех с праздником и сообщила, что фото сделал ее муж Уильям.

Скандал с фотошопом

Буквально в этот же день несколько мировых фотоагентств сообщили, что отзывают этот снимок со своих ресурсов, поскольку стали поступать жалобы на то, что фото было отредактировано в фотошопе и его называют манипулятивным. А уже на следующий день принцесса Кейт опубликовала сториз в котором заявила, что, как фотограф-любитель, действительно работала в фоторедакторе и извиняется за то, что кого-то ввела в заблуждение.

Конспирологические теории

Роуз Хэнбери - предполагаемая любовница принца Уильяма / Фото: Getty Images

С этого момента конспирологических теорий о Кейт стало появляться еще больше. В соцсетях разгоняли информацию о том, что принцесса едва ли не в коме, другие говорили, что она ушла от Уильяма из-за его измен и даже сообщили, с кем же Кейт изменяет Уильям. Дворец молчал и не комментировал слухи. Эксперты говорили, что Кейт буквально "бросили под автобус", а ее муж не заступился за нее.

Первое появление Кейт и Уильяма на публике

И вот, 19 марта издания The Sun и TMZ публикуют видео, которое им передал простой прохожий, который увидел Уэльских в фермерском магазине в Виндзоре и просто решил их запечатлеть на камеру. Супруги прогуливаются неспешно от магазина, а Кейт выглядит счастливой и вполне здоровой. Позже появился и комментарий Нельсона Сильвы, он подробно рассказал журналистам, как встретил Кейт и Уильяма в том магазине.

Фото Кейт и Уильяма в британской прессе / Фото: Getty Images

Когда появится Кейт

На днях Кенсингтонский дворец снова заявил, что с Кейт все в порядке и она продолжала все это время работать из дома, не забывая о своем проекте, посвященном ранним годам жизни детей. Официальных заявлений пока что нет, но, предполагается, что на первом публичном мероприятии Кэтрин появится на Пасху, 31 марта, вместе со своей семьей, посетив пасхальную службу в Виндзоре. Мы ждем официальный выход принцессы с нетерпением.

Принцесса Уэльская с принцессой Шарлоттой на Пасху в 2022 году / Фото: Getty Images

Читайте также: