До встречи с принцем: какой была королева Летиция до знакомства с королем Филиппом

Весной 2024 года король Филипп VI и королева Летиция отпразднуют двадцать лет семейной жизни. Мы решили вспомнить, какой была журналистка Летиция Ортис до того, как познакомилась с наследным принцем.

В преддверии 51-летнего дня рождения Летиции мы собрали для вас несколько архивных фотографий, чтобы вы могли сравнить, какой будущая на тот момент королева была и, какой стала теперь.

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

До судьбоносной встречи с будущим мужем Летиция работала журналисткой и телеведущей на телевидении. На этом фото телеведущая позирует фотографу на съемочной площадке.

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

А здесь Летиция уже знакома с наследным принцем и пожимает ему руку во время церемонии вручения премии принца Астурийского в Овьедо.

Летиция Ортис Рокасолано и принц Фелипе / Фото: Getty Images

Этот кадр также был сделан в студии, где еще совсем молодая Летиция сидит перед камерой. У нее стильная прическа каре, а ногти не накрашены так же, как она не красит их и сейчас.

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

А здесь на фото Летиция вместе с Фелипе присутствуют на концерте М.Ростроповича в Королевском театре в Мадриде.

Летиция Ортис Рокасолано и принц Фелипе / Фото: Getty Images

Есть фото, где Летиция запечатлена во время посещения гала-концерта нового сезона TVE в студии Bunuel Studios в Мадриде.

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

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А это 6 ноября 2003 года, день, когда испанский королевский двор объявил о помолвке наследного принца Фелипе и Летиции Ортис. В 12:30 дня состоялась торжественная помолвка. Фелипе подарил невесте обручальное кольцо из белого золота, а Летиция вручила Фелипе запонки из белого золота с сапфирами.

Летиция Ортис Рокасолано и принц Фелипе / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали, какой была княгиня Шарлин до встречи с князем Монако Альбером II.

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