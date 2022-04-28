До вторжения: как Путин раньше принимал мировых лидеров за "золотым" столом (фото)

До вторжения: как Путин раньше принимал мировых лидеров за "золотым" столом (фото)

Сегодня близко к себе кремлевский диктатор не подпускает никого.

Недавно дизайнер 6-метрового золотого стола Путина, за которым диктатор обычно принимает мировых лидеров, рассказал о том, что он был создан 25 лет назад, и опроверг слухи, что стол специально приобрели во время пандемии, чтобы Путин не беспокоился, что кто-то из его визави сможет его заразить.

Владимир Путин и Антониу Гутерриш / Associated Press

Во время недавней встречи Путина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем все снова обратили внимание на этот стол и на ту дистанцию, которая была между ними во время встречи.

А вот так раньше президент РФ встречался с другими высокопоставленными особами. Фото сделано в мае 2015 года, задолго до российского вторжения в Украину и до пандемии коронавируса. Путина запечатлен в сопровождении секретаря Совета безопасности Николая Патрушева (второй справа) на встрече с высшими должностными лицами Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в Кремле.

Путин на встрече в 2015 году / Associated Press

А этот снимок был сделан в январе 2022 года. На нем Путин на встрече с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Диктатор уже боялся окружающих и старался максимально дистанцироваться от них.

Путин на встрече с президентом Ирана Эбрагимом Раиси / Associated Press

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