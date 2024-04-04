До замужества с Чарльзом: нежное фото принцессы Дианы с ее подопечными из детского сада

До того, как стать принцессой Уэльской, леди Диана Спенсер любила работать. Работа приносила ей не только деньги, но и радость. Об этом периоде в будущем Диана неоднократно рассказывала, как об одном из самых счастливых в своей жизни.

В 1978 году Диана в течение трех месяцев работала няней у Филиппы и Джемери Уитакеров в Гэмпшире. Также она работала учителем танцев, няней в семье Робинсонов, официанткой на вечеринках и уборщицей аппартаментов ее старшей сестры Сары и ее друзей.

Леди Диана Спенсер берет своего юного подопечного Патрика Робинсона на его ежедневную прогулку в лондонский район Итон-сквер, ноябрь 1980 года / Фото: Getty Images

Одной из самых известных ее работ была работа в детском саду "Молодая Англия" в Пимлико, где Диана была помощницей воспитателя. На тот момент леди Диане было всего 19 лет. На этом архивном снимке Диана запечатлена со своими подопечными детьми во время прогулки. Будущая принцесса присела на траву, одетая в рубашку, джемпер и длинную юбку, у нее в ушах были серьги, а на шее цепочка с кулоном в виде буквы "D". Диана обняла детей обеими руками. Все трое на фото выглядят весьма застенчиво.

19-летняя принцесса Диана в детском саду "Молодая Англия" в Пимлико / Фото: Getty Images

Но очень скоро жизнь Дианы Спенсер кардинально изменилась. Это произошло после ее замужества в июле 1981 года с принцем Уэльским Чарльзом – наследником британского трона.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы, июль 1981 года / Фото: Associated Press

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