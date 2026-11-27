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Добавила деловому образу нотку гламура: Джорджа Мелони в костюме и с серебристым галстуком появилась на саммите
Премьер-министр Италии дополнила строгий деловой аутфит эффектным аксессуаром.
Джорджа Мелони прибыла в Брюссель, где приняла участие во внеочередном заседании Европейского совета.
На заседании премьер-министр Италии появилась в стильном монохромном образе с элементами мужского гардероба. На ней был темно-синий костюм, состоящий из удлиненного жакета с карманами с клапанами и широких брюк. Под жакет она надела рубашку в тон.
Изюминкой ее наряда стал узкий серебристый блестящий галстук, который придал строгому деловому образу нотку гламура.
Мелони уложила волосы в красивые локоны с прямым пробором, нанесла макияж в естественных оттенках и сделала нежный молочный маникюр. На руках у политика были кольца.
Напомним, Джордж Мелони поразила всех своим эффектным нарядом в красном жакете с золотыми пуговицами.