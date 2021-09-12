Добавила красок: королева Матильда с новой прической и в плаще показала симпатичный осенний образ

Бельгийская королева продемонстрировала на публике новый аутфит.

Королева Матильда вместе с губернатором провинции Антверпен Кэти Берк прибыли с королевским визитом в обновленный Музей моды MoMu в Антверпене.

48-летняя супруга короля Филиппа приехала на встречу в интересном плаще с рукавами три четверти. Его верх был черного цвета, а низ в яркие разноцветные полоски. В тон контрастными полоскам Матильда подобрала маленький клатч морковного цвета и лаковые туфли на платформе.

На запястье у Матильды был один золотой широкий браслет и часы на другой руке. Также в ушах у Ее Величества были массивные серьги-лепестки бронзового цвета, а на лице маска. Волосы королева заколола заколкой и сперва даже может показаться, что Матильда коротко постриглась. Но нет, она просто сделала новую прическу.

Королева Матильда / Getty Images

На прошлой неделе мы видели еще один эффектный образ Ее Величества, она приезжала в школу в ярко-желтом брючном костюме и нюдовых туфлях-лодочках. Похоже, в свой осенний гардероб королева Матильда собирается внести больше ярких красок.

Королева Матильда / Getty Images

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