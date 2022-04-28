"Добро всегда побеждает": 4 серия мультфильма для детей о войне РФ в Украине

"Добро всегда побеждает": 4 серия мультфильма для детей о войне РФ в Украине

Украинские криейторы продолжают давать отпор манипулятивной дезинформации, распространяемой РФ, и понятным для детей языком рассказывать о войне в Украине.

Так, "1+1 media", как один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе, совместно с Киевской Анимационной студией "Карандаш", Анимаград и Мамахохотала разработали 4 серию из цикла "Добро всегда побеждает". В новом эпизоде авторы рассказывают детям о важности проявления ценностей и человечности даже в самые сложные времена.

Кроме того, в новой серии создатели акцентируют внимание зрителей на важности поддержки тех, кто в этом нуждается, или же не может самостоятельно позаботиться о себе. В частности, речь идет о беззащитных животных, которые в условиях войны остаются без убежища.

Проект доступен на украинском, русском, английском языках и будет переводиться на другие.

"Вместе с идейными партнерами мы продолжаем держать сопротивление на информационном фронте и создавать детский контент в том числе. Для того чтобы не только бороться с откровенной пропагандой РФ, которая нацелена на самых маленьких россиян, но и помогать взрослым находить правильные слова для своих детей во время разъяснение происходящих в Украине событий. А также благодаря анимационному контенту прививать настоящие человеческие ценности", – комментируют в медиагруппе.

Сервисными работами по анимации и воплощению творческих замыслов продюсеров и режиссеров занимается Киевская Анимационная студия "Карандаш", которая работает на рынке с 2016 года. Всего над реализацией проектов студии работает 73 художника и аниматора.

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