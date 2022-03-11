"Добро всегда побеждает": украинские криейторы разработали мультфильм для детей о войне России в Украине

"Добро всегда побеждает": украинские криейторы разработали мультфильм для детей о войне России в Украине

Украинские компании 1+1 media, Анимаград и Мамахохотала разработали мультфильм "Добро всегда побеждает", в котором рассказывается история о войне РФ на территории Украины.

Авторы отмечают, что не смогли пройти мимо манипуляции фактами событий в Украине и откровенной пропаганды, которая нацелена на самых маленьких россиян и активно применяется властями даже для такой аудитории.

"Сейчас время, когда мы не только защищаем границы, города, стоим на страже безопасности и жизни. Время, когда нам важно держать фронт информационный. И говорить с каждой аудиторией на том языке, который она услышит и сможет понять. Этот мультфильм – ответ на манипулятивную дезинформацию, которую распространяет и насаждает РФ. Мультфильм будет понятен детям от 3 лет и поможет взрослым найти слова, чтобы объяснить происходящее", – рассказывают авторы.

Мультфильм "Добро всегда побеждает" созданный медиахолдингом 1+1 media, студиями Анимаград и Мамахохотала в 2022 году. Проект доступен на украинском, русском и английском языках и будет переводиться на другие.