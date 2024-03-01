Дочь Брижит Макрон призналась, что ее до сих пор ранят отношения ее матери с президентом Франции

Дочь Брижит Макрон – Тифен Озьер – впервые рассказала о скандальном романе своей матери с будущим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Тифен Озьер, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Тифен призналась, что ее до сих пор ранят "запретные отношения" между тогда замужней учительницей и учеником-подростком, пишет Daily Maily.

Ей было всего 10 лет, когда она узнала, что ее 39-летняя мать-учительница встречается с учеником моложе ее на 25 лет. Тогда Брижит была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером и имела от него троих детей.

"Я узнала много нового о человеческой природе. Я знаю, что в такие моменты мы должны сосредоточиться на главном и двигаться вперед, несмотря на критику. Нападения, сквернословие, клевета. Тогда еще не было соцсетей, но мы были в маленьком провинциальном городке. Все обо всем знали. Несмотря на это, они стояли непоколебимо", — рассказала Озьер.

"Молодой Эммануэль часто звонил в звонок дому Озьеров, и слухи распространялись" – пишет издание.

Тифен Озьер и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Роман матери тяжело переживали ее трое детей: 10-летняя Тифен, 17-летняя Лоранс, которая была одноклассницей Эммануэля Макрона, и 19-летний Себастьян. Они учились в римско-католической средней школе La Providence в Амьене, где Брижит была учителем драмы.

Тифен очень расстроилась из-за того, что ее отец Андре-Луи Озьер должен был покинуть семейный дом в 1994 году, хотя он развелся с Брижит в 2006 году, что позволило Эммануэлю Макрону жениться на ней через год.

Тифен Озьер / Фото: Associated Press

"Развод с семьей может быть и горем, и возможностью. Рекомпозиция может оказаться обогащением. У меня есть любимые папа и отчим", – сказала Озьер.

Тиффен добавила, что всегда говорила об отце в настоящем времени, хотя он умер в 2019 году в возрасте 68 лет.

Еще Тифен отметила, что ее ранили заявления в социальных сетях о том, что ее мать родилась мужем.

"Меня волнует уровень общества, когда я слышу, что циркулирует в социальных сетях о том, что моя мать – мужчина. Провозглашается уверенность, с которой это сказано, и достоверность, которую ей придают. Как мы можем противостоять дезинформации в социальных сетях?" – спросила Озьер.

Кстати, первая леди выиграла дело о клевете против журналистки-фрилансера, которая в прошлом году распространяла слухи о том, что она якобы мужчина.

Вывод из этой истории один: настоящая и искренняя любовь всегда преодолевает все препятствия на своем пути.

Напомним, во время недавнего государственного ужина в Елисейском дворце в Париже Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ в черном платье макси с ромбами.

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