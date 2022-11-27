Дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта – может получить новый титул от короля Чарльза III

Дочь принца Уильяма и принцессы Уэльской, Кэтрин – принцесса Шарлотта – будет удостоена нового титула в память о своей прабабушке, королеве Елизавете II.

Предполагается, что 7-летней принцессе Шарлотте будет вручен один из самых высоких титулов в королевской семье в знак эмоциональной дани к королеве. Речь идет о титуле герцога и герцогини Эдинбургских – одном из самых высоких титулов в королевской семье. Ранее этот титул, предполагалось, должен был получить младший брат короля Чарльза, принц Эдвард. Но теперь король решил, что титул будет передан принцессе Шарлотте, чтобы сохранить титул в прямой линии преемственности, сообщает express.co.uk.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

Официально пока об этом решении не объявлено, но, как сообщают источники, такие обсуждения ведутся.

"Это был бы достойный способ почтить память королевы, которая, конечно же, носила титул герцогини Эдинбургской, и способ для Его Величества почтить линию преемственности", - говорит инсайдер.

Принцесса Шарлотта – второй ребенок принца и принцессы Уэльский и является третьей в линии наследования трона после своего отца и брата Джорджа. Кроме того, положение Шарлотты имеет историческое значение, поскольку она является первой женщиной-членом королевской семьи, чье место в линии преемственности не будет превзойдено ее младшим братом Луи.

Принцесса Шарлотта с братом Луи / Фото: Associated Press

"Поэтому конституционно важно, чтобы Шарлотте был присвоен такой соответствующий титул, потому что не исключено, что она вступит на престол, если, например, у принца Джорджа не будет детей", - говорит эксперт. Или же принц Джордж по какой-то причине откажется от трона, как это сделал, например, дядя королевы Елизаветы II – король Эдуард VIII.

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Напомним, ранее после смерти принца Филиппа считалось, что графиня Уэссекская будет удостоена титула герцогини Эдинбургской, если принц Эдвард станет герцогом Эдинбургским, унаследовав титул от своего покойного отца. Говорили даже, что такой была последняя воля принца Филиппа. Титул герцогини Эдинбургской не использовался с тех пор, как королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, она носила титул герцогини с 1947 года – первые пять лет брака с принцем Филиппом.

Герцог Эдинбургский Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

После смерти своей матери король Чарльз III унаследовал титул своего отца и теперь может передать его кому-то из своих многочисленных родственников.

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